General da reserva alvo da PF apoiou empresa suspeita de fraude na pandemia

Mesmo assim, em julho daquele ano ele foi promovido a diretor do Departamento, onde ficou até o final do governo. Braço direito de Pazuello, ele foi indicado depois que o então ocupante do cargo, Roberto Dias, foi demitido por suspeita de pedir propina ao comprar vacinas contra a covid-19.

Ridauto também foi foi criticado pela demora em comprar e distribuir as vacinas.

Ele também ampliou o sigilo sobre estoques de remédios vencidos. Em setembro de 2021, reportagem da Folha revelou que o ministério guardava R$ 243 milhões em medicamentos, vacinas e testes sem validade. Diante do escândalo, Ridauto impôs sigilo de dois anos aos estoques ao afirmar a indústria farmacêutica poderia usar os dados para cobrar mais caro.

A operação de hoje

O general da reserva foi alvo da 18º fase da Operação Lesa Pátria. Ele é investigado por supostamente ajudar na idealização do ataque às sedes dos Poderes.

Segundo a TV Globo, ele fez parte do primeiro grupo que invadiu os prédios. Esse grupo, formado por membros do Exército, teria conhecimento detalhado dos edifícios atacados. Nas imagens, eles foram flagrados com luvas e balaclava, tocas que deixam apenas os olhos à mostra.