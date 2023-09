Privatização da Sabesp: promessa de Tarcísio, conta menor requer subsídio

Essa estratégia rebate as críticas de que as tarifas vão aumentar com a privatização e a torna atraente ao consumidor. Mas pode-se colocar em dúvida a sustentabilidade desta redução a médio e longo prazo.

Hugo Sérgio de Oliveira, ex-presidente da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de SP)

Esse tipo de subsídio é semelhante ao que a Prefeitura de São Paulo dá às empresas de ônibus (R$ 7,4 bilhões em 2023) para deixar a tarifa mais barata.

É uma inversão: a Sabesp transferiu ao governo R$ 450 milhões em 2022, mas agora será o governo que vai tirar dinheiro do estado para uma empresa privada baixar a conta

Amauri Pollachi, engenheiro e conselheiro do Ondas (Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento).

"Em saneamento, não conheço nenhum lugar no mundo que tenha feito isso", diz Pollachi. "Por quanto tempo vão manter a tarifa baixa? Assim que possível, a empresa vai pedir o equilíbrio econômico-financeiro e aumentar a conta, como ocorreu em outros estados."

O valor do subsídio e sua duração é um incógnita porque o governo ainda não definiu por quanto venderá suas ações. "A gente está falando em uma redução racional de tarifa", defende a secretária Natália Resende. "Estamos estudando para ter mais investimentos com redução tarifária responsável."

Tarifa em São Paulo está entre as mais baixas do Brasil. Enquanto a conta na capital é de R$ 71,70 para 10 mil litros de água e esgoto por mês, esse valor é de R$ 134 em Campo Grande (MS), R$ 104 em Curitiba, R$ 103 em Manaus e de R$ 97 a R$ 111 no Rio de Janeiro, dependendo da empresa que administra o saneamento básico na cidade após a privatização.