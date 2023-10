Conselho tutelar: Ministro vai acionar MP e AGU contra eleições indiretas

O voto é facultativo, e essa eleição ocorre a cada quatro anos, no ano seguinte ao pleito presidencial. A eleição deste ano foi marcada por forte mobilização da sociedade civil. Na última semana, políticos e artistas publicaram em suas redes chamados para a votação deste domingo.

O que faz um conselheiro?

Os conselheiros estão comprometidos com a missão de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Isso significa que cada pessoa eleita tem a responsabilidade de ouvir e atender queixas, reclamações e denúncias relacionadas a situações que ameacem ou violem os direitos desses grupos.

Além disso, é responsabilidade deles assegurar que todas as crianças e adolescentes desfrutem dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também deve protegê-los de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No entanto, esses deveres não são exclusivos dos conselheiros tutelares. Também são responsabilidades dos pais, familiares, de toda a sociedade e do Poder Público, como estabelecido no Artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

*Com Estadão Conteúdo