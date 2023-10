Organizador de motociatas de Bolsonaro diz que convidou Lula para passeio

O idealizador das motociatas com Jair Bolsonaro em São Paulo rompeu com o ex-presidente e agora quer repetir o evento com Lula e Alckmin.

O que aconteceu:

O empresário Jackson Vilar quer organizar um passeio de moto com a presença do presidente Luiz Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ao jornal O Globo, ele afirmou que enviou um convite para a Presidência da República para a motociata que pretende organizar em 2024.