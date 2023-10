Candidato a PGR defende rejeição de três ações contra Bolsonaro no TSE

Candidato à Procuradoria-Geral da República, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet Branco defendeu a rejeição de três ações de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de abuso político ao usar a estrutura do governo durante as eleições.

Lives e encontros políticos

Os processos miram o ex-presidente por lives e encontros de teor eleitoral realizados tanto no Palácio do Planalto como no Palácio do Alvorada. As ações foram movidas pela Coligação Brasil da Esperança, do presidente Lula (PT), e pelo PDT, defendido pelos advogados Walber Agra e Ezikelly Barros.