CPI que mira padre Júlio Lancellotti perde apoio; veja quem assinou

Requerimento não tem nome do padre e só fala em ONGs

O requerimento de Nunes para instalação da CPI não cita o nome do padre Júlio Lancellotti. Diz apenas que pretende investigar "algumas das ONGs" que atuam na região porque elas "recebem financiamento público para realizar suas atividades".

Nenhuma ONG é citada e nenhum "financiamento público" é detalhado, mas Nunes disse ao UOL que as duas principais entidades que atuam na Cracolândia são a Craco Vive e a Bom Parto.

São entidades que trabalham com políticas de redução de danos para usuários de drogas. Fazem, por exemplo, distribuição de seringas descartáveis para evitar o compartilhamento dos objetos e evitar a transmissão de doenças como HIV e hepatite.

Ao explicar a retirada de seu apoio à CPI, o vereador Thammy Miranda disse ao jornal O Globo que foi "vítima de fake news", já que não sabia que o padre Júlio seria objeto da investigação. Thammy chamou o episódio de "manobra política" de Rubinho Nunes.