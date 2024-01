Quem é o vice de Castro que assumiu operações contra chuvas no RJ

Pampolha tem base eleitoral na zona oeste do Rio. O político começou sua trajetória como deputado estadual, eleito pela primeira vez em 2010, aos 23 anos.

Pampolha foi um dos parlamentares mais jovens da história da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). Conseguiu se reeleger em 2014 e também em 2018.

O primeiro cargo no alto escalão do governo do estado foi durante a gestão Pezão (MDB). Entre 2017 e 2018, Pampolha atuou como secretário de Estado do Esporte, Lazer e Juventude. Entre 2020 e 2022, no primeiro governo de Claudio Castro, foi secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

Castro está de férias

A forte chuva que caiu no estado do Rio de Janeiro na noite de ontem (13) já vitimou onze pessoas. Uma mulher continua desaparecida.

Na manhã de hoje, o governador em exercício sobrevoou as áreas atingidas. "Desde cedo na Baixada sobrevoando as áreas atingidas e agora estou em reunião em diversos pontos da região para avaliar a situação das chuvas. Estamos em campo, monitorando e atuando em todas as frentes para enfrentar este desafio juntos", disse Pampolha. .