Patrícia Lélis tornou-se ré nos EUA sob acusação de fraude de US$ 700 mil

Um tribunal do estado americano da Virgínia decidiu que a jornalista Patrícia Lélis vai ter de responder a processo por acusações de fraudes no país. Ela é acusada de ter recebido cerca de US$ 700 mil (R$ 3,4 milhões, pelo câmbio desta segunda) em um esquema para enganar pessoas que tentavam conseguir visto de residência nos EUA.

A decisão, que equivale ao que seria no ordenamento jurídico brasileiro à aceitação da denúncia (acusação formal) que a torna ré, é do dia 4 de janeiro e foi divulgada na sexta-feira (12).

A jornalista ganhou notoriedade quando acusou o deputado Marcos Feliciano (PL-SP) de ter cometido abusou sexual, em 2016. A Polícia Civil de SP instaurou inquérito, mas concluiu que as acusações eram falsas. Ela também manteve brigas públicas com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com quem teve um relacionamento.