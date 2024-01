Moraes nega transferência e mantém primeiro condenado do 8/1 na Papuda

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou pedido de transferência e manteve preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, o primeiro condenado pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

O pedido foi apresentado ao relator pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. A pasta pediu a transferência "à unidade prisional condizente ao seu regime de cumprimento de pena".

Na decisão do último dia 16, Moraes argumentou que, apesar da condenação, o caso ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda cabe recurso. Sendo assim, Aécio Lúcio Costa Pereira ainda é preso provisório.