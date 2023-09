Zanin segue Moraes e vota por condenar 1º réu do 8/1 por tentativa de golpe

Enquanto as imagens eram transmitidas, o ministro reforçou que se tratou de atos atentatórios à democracia comandada por uma "turba de golpistas".

Não estavam com armamento pesado, com fuzis, mas estavam numericamente agigantados e a ideia era que, a partir dessa destruição, com essa tomada dos três prédios, houvesse a necessidade de uma GLO [Garantia da Lei e da Ordem]. E, com isso, estavam pedindo que as forças militares, principalmente o Exército, aderissem a esse golpe de Estado.

Alexandre de Moraes, ministro do STF

Nunes Marques, por sua vez, abriu uma divergência parcial e defendeu a condenação do réu apenas por crimes de dano e deterioração ao patrimônio tombado, o que reduziria a pena proposta na condenação.

Para o ministro, os crimes de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito não ficaram provados no caso específico de Aécio Lúcio Costa Pereira.

Nunes Marques afirmou que se tratou de uma invasão vândala, mas que não tinha o intenção de chegar ao objetivo do golpe de Estado.

"As lamentáveis manifestações ocorridas, apesar da gravidade do vandalismo, não tiveram alcance na tentativa de abolir o Estado de Direito", afirmou.