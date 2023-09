Quem é Aécio Pereira, réu condenado à prisão por tentativa de golpe no 8/1

Ex-funcionário da Sabesp, réu perdeu o emprego por conta de atos. A empresa o demitiu por justa causa após ele se dirigir aos "amigos da Sabesp" no vídeo.

O réu foi preso pela Polícia Legislativa do Senado no dia da invasão. Em depoimento, ele negou participação no quebra-quebra.

A expectativa inicial do advogado era pela absolvição. Ontem, Sebastião Coelho da Silva afirmou que o julgamento era "político" e disse que o Supremo não deveria julgar o caso.