Após operação, Bolsonaro fica proibido de falar com cúpula de seu partido

Após operação da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está proibido de falar com os outros investigados no caso, como o presidente de seu partido, Valdemar Costa Neto, e o general Braga Netto, secretário nacional de Relações Institucionais da legenda.

O que aconteceu

Presidente de honra do partido, Bolsonaro costuma ir diariamente à sede do PL em Brasília. No local, fala com Valdemar e Braga Netto, além de outros dirigentes da sigla.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que a medida é "necessária para resguardar investigação". Na decisão, Moraes justifica que a cautelar de proibição tem como objetivo evitar a combinação de versões.