Tietagem, na cadeira de Pacheco e projetos de lei: o voo de Dino no Senado

Amin criticou a atuação dos ministros do Supremo, após a operação da Polícia Federal que mirou políticos bolsonaristas. Ele cobrou que Dino levasse suas insatisfações para os outros magistrados.

Em resposta, Dino convidou o catarinense a debater o assunto com ele na sessão seguinte. Na quarta-feira (7), ele defendeu a atuação do Supremo e apontou ver com preocupação "falsas soluções", como o impeachment dos ministros.

Terá prioridade no Senado, logo após a saída de Dino, a discussão do projeto que prevê mandato para os magistrados. A proposta é defendida, principalmente, pelas bancadas do centrão e da oposição.

Mesmo em uma semana esvaziada por causa do Carnaval, Dino marcou presença todos os dias em que houve trabalho no Senado. Ele toma posse no STF já na próxima quinta (22).

Em clima de despedida, foi elogiado pelos senadores e até ouviu uma "prestação de contas" do que foi feito no Ministério da Justiça. O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), por exemplo, divulgou os números da pasta no lugar de Dino.

O ex-ministro da Justiça foi bastante bajulado, tanto por senadores como por assessores e visitantes. Ele foi parado nos corredores do Senado para receber elogios.