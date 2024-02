Nunes Marques, do STF, suspende julgamento que ameaça vagas de deputados

Edson Fachin, por sua vez, deu um voto em deferência ao Congresso e se posicionou para manter as regras como são atualmente. O ministro, que presidiu o TSE em 2022, publicou resoluções sobre o tema no pleito daquele ano.

Após o voto de Mendonça, Nunes Marques anunciou que pediria vista. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também disse que precisaria de mais tempo para analisar o processo.

A ministra Cármen Lúcia lembrou que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) discute na próxima semana as resoluções para as eleições deste ano e que a Corte tem até o dia 5 de março para publicar as regras. Os ministros concordaram em fazer um esforço de concluir o julgamento até lá.

A consequência é que Flávio Dino, que toma posse amanhã (22) no Supremo, deverá ter seu primeiro teste no plenário com um caso que desafia a relação com o Congresso.

Quem perderia se mudanças valerem para 2022?

A oposição pode sair perdendo se as regras mudarem. Uma projeção dos partidos, entregue ao STF, aponta que as substituições tirariam duas vagas do PL e uma de União Brasil, MDB e PDT. Entre os deputados que podem ser afetados estão Sonize Barbosa (PL-AP), Professora Goreth (PDT-AP), Dr. Pupio (MDB-AP), Silvia Waiãpi (PL-AP), Gilvan Maximo (Republicanos-DF), Lebrão (União-RO) e Lázaro Botelho (PP-TO).