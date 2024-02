Mudança de Tarcísio na PM dá poder a coronéis com histórico na Rota

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Bolsonarismo e poder de Derrite

Queda de braço de Derrite com coronéis. Fontes com atuação próxima das forças de segurança pública de São Paulo indicam que o secretário enfrentava resistência. Como era capitão quando esteve na PM, alguns oficiais estavam descontentes e não seguiam as suas ordens. Mas acabaram perdendo espaço.

Demonstração de força. Auxiliares do governador ouvidos afirmaram que, embora não esteja satisfeito com os resultados na segurança pública, Tarcísio confia no trabalho do secretário, um dos únicos representantes do bolsonarismo na gestão estadual. Derrite, então, "dobrou a aposta" na queda de braço com os coronéis.

Trocas pegaram coronéis de surpresa. Segundo apurou o UOL, não houve diálogo ou ao menos comunicação prévia de que as mudanças ocorreriam. Alguns ficaram sabendo das alterações na cúpula da PM pelo Diário Oficial.