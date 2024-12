Atenção: Lula anuncia um presente para o Brasil

Esta é a newsletter TixaNews. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email de segunda a sexta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

O presidente Lula anunciou hoje que estava oferecendo um presente ao Brasil. Como é que eu fiquei? Peguei a pipoca. Prestei atenção! Fiquei na expectativa!!! O que será? O que será? Assim, que nem você ficou com o título que demos hoje.

Eis que Lula anuncia o presente, a novidade: "O jovem Galípolo". What?!!!! Não soubesse eu quem é o Gabriel Galípolo, acharia que poderia se tratar de um presente grego. No fim, era só o novo presidente do Banco Central. E Lula fez um videozinho para dizer que Galípolo vai ser o presidente com a maior autonomia da História do BC. Hmmmm. Çei. É que o dólar bateu mais de 6 reais, como nunca antes na História, daí é preciso correr atrás mesmo, darling.

Para quem não lembra, assim que assumiu o governo, Lula foi com tudo para cima do Gostosão Geral da República, o Roberto Campos Neto (que está deixando a presidência do Banco Central. Adiós, Campos Neto! A galera pede que você compareça ao futevôlei). Lula disse várias vezes que a culpa de todos os males da economia era por conta dos juros do BC e que o Campos Neto não entendia nada de economia e nem da vida dos pobres. (Lembrando que Campos Neto cometeu o erro crasso de quem tem um cargo técnico: ir votar com a camisa do Brasil. Politizou o rolê.)