PF diz que youtuber português foi questionado por não ter visto de trabalho

Um youtuber português que disse ter vindo ao Brasil cobrir o ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi detido hoje ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos (SP). A Polícia Federal negou que ele tenha sido indevidamente impedido de entrar no país e ele foi liberado no fim da manhã.

O que aconteceu

Sérgio Tavares tem um canal no Youtube. Ele afirmou nas redes sociais que veio ao Brasil cobrir o ato convocado por Bolsonaro que ocorre hoje, na avenida Paulista, em São Paulo, e participar de uma audiência no Senado "para denunciar ao mundo a atrocidade da vacinação obrigatória de covid em bebês e crianças". A vacina contra a covid de crianças de seis meses a menores de 5 anos está no Calendário Nacional de Vacinação. Nas crianças, a recomendação do Ministério da Saúde é aplicar a primeira dose da vacina aos seis meses de idade, a segunda aos sete e a terceira aos nove meses.