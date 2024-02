Bolsonaro reuniu 600 mil na Paulista, diz SSP; grupo da USP cita 185 mil

Levantamento da USP aponta pico de 185 mil pessoas

Estimativa de público para o pico do ato, às 15h, é de 185 mil pessoas, indica levantamento. O dado faz parte do Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (Universidade de São Paulo), coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto.



Às 17h, após os discursos, a contagem indicou 45 mil participantes. A equipe acompanhou a manifestação, produziu imagens aéreas às 15h e às 17h e contou o público com auxílio de software.

Foram tiradas 43 fotos no período. Onze fotos foram selecionadas de forma a cobrir a extensão da manifestação na avenida Paulista, sem sobreposição. Cada uma das fotos foi repartida em oito pedaços. Em cada parte, foi aplicada uma implementação do método Point to Point Network, que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas em uma imagem.

O método tem precisão de 72,9% e acurácia de 69,5% na identificação de cada indivíduo, de acordo com os pesquisadores. Na contagem de público, o erro percentual absoluto médio é de 12% para mais ou para menos para imagens aéreas com mais de 500 pessoas.