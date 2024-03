Pastor que atacou Lula se diz arrependido de ser bolsonarista: 'Vergonha'

O pastor classificou ainda seu ataque a Lula como "desnecessário". No ano passado, ele pediu, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que Deus "arrebentasse a mandíbula" do presidente.

À época, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, encaminhou o trecho do programa à Polícia Federal para que fosse feita uma investigação. Segundo Anderson Silva, ele teria recebido ligações da corporação após o ataque ao petista.

Na semana passada, o pastor pediu que os evangélicos não fossem ao ato de apoio a Bolsonaro, organizado pelo outro pastor Silas Malafaia na Avenisa Paulista, em São Paulo. Ele afirmou que "o evangelho não é o bolsonarismo".

Anderson Silva também criticou a qualidade dos políticos bolonaristas e disse que eles "não produzem nada". De acordo com o evangélico, basta entrar nas redes sociais de um político bolsonarista para "ver sua inutilidade".