Secretário de Nunes irá à Câmara explicar contratos após reportagem do UOL

Para a oposição, governo se adiantou para evitar convocação do secretário. Ontem, vereadores do PT e do PSOL protocolaram um pedido para que Monteiro prestasse esclarecimentos à casa.

Vereadores articulam CPI para investigar possíveis irregularidades. Para ser analisado pela presidência da Câmara, o pedido de instalação da comissão parlamentar de inquérito precisa de 19 assinaturas. Depois disso, caso haja consenso entre os líderes, são necessários 28 votos em plenário para que a CPI seja instalada.

Vereador e secretário não responderam aos contatos da reportagem. Riva ainda estava em plenário no momento do telefonema e não respondeu mensagens. Já a assessoria de imprensa da secretaria de Infraestrutura não retornou ligação nem e-mail enviados pela reportagem. O espaço segue aberto para posicionamentos.

O que mostraram as reportagens

Pelo menos 223 dos 307 contratos para obras emergenciais sem licitação realizadas na gestão de Ricardo Nunes (MDB) trazem indícios de combinação de preços entre empresas concorrentes. São obras para contenção de encostas, intervenções em margens de rios, córregos e galerias pluviais, recuperação de passarelas, pontes ou viadutos.

Em 171 contratos, apenas o vencedor apresentou desconto relevante — as outras empresas não ofereceram desconto ou recusaram o convite para participar da disputa. Em outros 52 contratos, os demais concorrentes apresentaram descontos irrisórios — abaixo de 0,3 ponto percentual do valor de referência.