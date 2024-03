Obras emergenciais: Maioria dos líderes da Câmara dos Vereadores silencia

Deputado Guilherme Boulos cobrou explicações de Nunes. O pré-candidato do PSOL à Prefeitura de SP fala em compadrio e superfaturamento na gestão de seu adversário na eleição municipal deste ano.

A denúncia do UOL é muito grave e aponta um esquema de superfaturamento e corrupção na gestão Ricardo Nunes que não tem precedentes na história de São Paulo. Nós já denunciamos esse absurdo ao Ministério Público no ano passado. Essa é só a ponta do iceberg: o próprio compadre de Nunes, Pedro José (da Silva, CEO da DPT Engenharia e Arquitetura), já foi beneficiado com contratos emergenciais sem licitação. O prefeito Ricardo Nunes precisa se explicar à população paulistana.

Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo

A pré-candidata do PSB, Tábata Amaral, por sua vez, se expressou pela rede social X sugerindo que a atuação do prefeito diz respeito a um "grupo que quer se perpetuar no poder a qualquer custo".