STF anulou Lava Jato por vícios, e a PF participou disso, diz diretor-geral

O diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, afirmou que a instituição também tem participação nos "vícios" que levaram às anulações de investigações da Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Segundo Rodrigues, a Lava Jato incorreu em "erros de toda sorte". A declaração ocorreu em entrevista ao jornal O Globo, publicada hoje.