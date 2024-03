TSE multa comentarista da Jovem Pan em R$ 30 mil por ataque a Janja

O tribunal também decidiu colocar o TSE como instância para julgar casos de ataque a cônjuges de candidatos no contexto eleitoral. Presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes disse que Bertolazzi "praticava dia e noite discurso de ódio" em uma "campanha negativa descarada".

Uso da pauta de costumes na campanha. Moraes afirmou que, ao associar Janja ao consumo de maconha e criticar sua relação com a cantora Pablo Vittar, Bertolazzi entrou em duas pautas de costume que são relevantes no pleito eleitoral: a descriminalização de drogas e a identidade de gênero. A declaração foi feita dentro do contexto eleitoral e poderia, portanto, ser punida pela Corte.

Ao ofender a mulher do então candidato Lula, hoje primeira-dama, a ofensa realizada partia das ideias de uma pauta de costumes e discurso de ódio exatamente para colocar a preferência sobre um candidato [Jair Bolsonaro].

Alexandre de Moraes, presidente do TSE

A ministra Cármen Lúcia disse que o discurso de ódio contra a mulher costuma ter vertente sexista. "O discurso de ódio é diferente entre homens e mulheres. Contra os homens, é de uma natureza. Contra a mulher, é sexista, de costumes, extremamente violento, desqualificando para atingir a família", afirmou. Já o ministro André Tavares concordou que a declaração de Bertolazzi quis atingir Lula, "ainda que indiretamente".