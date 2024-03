Tarcísio ironiza denúncia por violência policial na ONU: 'Não estou nem aí'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reagiu hoje à denúncia de violência policial feita na ONU por entidades brasileiras.

O que aconteceu

Tarcísio disse que o trabalho da PM é profissional e que o objetivo é sempre prender. "Eu acompanhei muito de perto essas operações, são baseadas em inteligência. Um alvo preso é uma fonte de informação, ajuda nas investigações, a gente quer desmantelar o crime organizado", argumentou.

Governador diz que oficialmente não chegam denúncias e que não há interesse no confronto. Moradores, no entanto, contestam essa versão e há denúncias feitas à Ouvidoria das polícias de SP. Segundo Tarcísio, desde o início da operação o Ministério Público e o Poder Judiciário foram acionados para dar mais transparência à forma como as ações têm sido conduzidas.