Moradores citam 'cheiro de morte e chacina' em ação da PM que matou 4 em SP

A PM deixou pegadas, um rastro de sangue e cápsulas de fuzil em uma área de mangue após matar quatro pessoas em ação na última terça (27) em São Vicente, no litoral paulista. Com 38 mortes desde o início do mês, a operação policial é a mais letal de São Paulo desde o massacre do Carandiru.

O que aconteceu

Moradores contestam versão policial. O boletim da ocorrência ao qual o UOL teve acesso não menciona tiros dados pelos policiais que se aproximaram pela rua Dezenove, no começo da operação. Segundo testemunhas, foram esses disparos que fizeram com que os suspeitos fugissem por uma trilha em área de mata, onde acabaram sendo mortos depois por agentes que estavam no lado oposto, para cercá-los.

Para explicar mortes, PM volta a alegar que foi recebida a tiros. Segundo a versão dos PMs, esse grupo chegou a uma área asfaltada só para dar apoio aos agentes que haviam ingressado no terreno pelo lado oposto. Segundo a versão policial, as mortes ocorreram porque os suspeitos atiraram nos agentes, que revidaram. Em nota oficial, a corporação reafirmou que foi recebida a tiros na região — versão que tem se repetido ao longo das ações policiais neste mês na Baixada Santista.