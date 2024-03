Com feminicídio em alta, Tarcísio congela verba de violência contra mulher

"Sem orçamento, a pasta fica dependente da boa vontade do governo e de outras secretarias", diz Marina Ganzarolli, advogada e presidente do Me Too Brasil, organização nascida nos EUA para dar visibilidade a mulheres vítimas de violência. "Se a pasta não tem a mesma força que outras, não vai conseguir fazer muita coisa, porque o orçamento não é dela e as ações são de responsabilidade de outras pastas."

A baixa influência da pasta já tem consequências. Mesmo com R$ 24 milhões para implantar Delegacias da Mulher 24h em 2023, o governo estadual empenhou apenas R$ 675,5 mil ao longo do ano passado, segundo levantamento do gabinete do deputado estadual Paulo Fiorilo, líder do PT na Assembleia Legislativa.

A secretaria diz que ajuda em campanhas educativas e que as paulistas têm à disposição 140 Delegacias de Defesa da Mulher.

Sobre o contingenciamento, a pasta lembra que "não se trata de corte". "Mas sim planejamento orçamentário prestigiando-se despesas obrigatórias".