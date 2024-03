Bolsonaro vai querer esquecer que o dia de hoje existiu, diz senador do PT

O senador petista lembra que para esses integrantes foram apresentadas "soluções golpistas" com a finalidade de impedir que o presidente Lula tomasse posse.

Foram apresentadas várias minutas de soluções golpistas para impedir a posse do presidente Lula e, como tal, isso assume uma gravidade gigantesca. Contra o presidente Bolsonaro, hoje existem não somente provas materiais, mas as provas testemunhais daqueles que foram convocados a participar daquele ato político, daquela ação política que nos levaria a uma ditadura. Com toda certeza uma ditadura muito violenta. Humberto Costa, senador (PT-PE)

Acredito que o tiro de misericórdia para uma denúncia contra Bolsonaro, a abertura de um processo e a realização de um julgamento estão dadas. Agora, vai o Supremo Tribunal Federal apenas, na minha opinião, definir em que momento isso vai acontecer. Humberto Costa, senador (PT-PE)

Humberto Costa também traz o caso do ex-ministro Anderson Torres, que quer novo depoimento após acusação de "suporte jurídico" à tentativa de golpe.

Isso tende a crescer. Veja o caso do Anderson Torres que agora quer ser ouvido pela Polícia Federal. Certamente ele não vai tocar no tema de fazer uma delação premiada, até porque a delação premiada significa algum tipo de benefício por questões que sejam esclarecedoras. Humberto Costa, senador (PT-PE)