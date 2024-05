Chuvas no RS: situação piora, e Lula voltará ao estado no domingo

Paulo Pimenta disse, em vídeo publicado em suas redes sociais, que Lula viajará acompanhado de nove ministros. Citou Fernando Haddad (Fazenda); Camilo Santan (Educação); Nísia Trindade (Saúde); e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social).

Pimenta e Waldez Góes, da Integração Nacional, já estão em Porto Alegre desde este sábado (4). "Estamos em um momento difícil, nossa prioridade ainda é de salvamento", disse o chefe da Secom.

Na quinta-feira (2), Lula esteve em Santa Maria (RS) junto com ministros para reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (RS), e prefeitos das regiões afetadas. Estava previsto um sobrevoo das áreas atingidas pelas enchentes, que não aconteceu por causa das condições climáticas.

IMPORTANTE: Presidente @LulaOficial volta ao Rio Grande do Sul amanhã. O objetivo é acompanhar de perto o trabalho de resgates e apoio ao povo gaúcho nesse momento tão difícil. Foco total do governo federal no RS! #ForçaRS pic.twitter.com/OJy2kN9M6x -- Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 4, 2024

Chuvas no Rio Grande do Sul

Chuvas que atingem o estado já deixaram 57 mortos e 67 desaparecidos. Outras 74 pessoas ficaram feridas. Os dados são do boletim divulgado às 12h deste sábado (4) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.