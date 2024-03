Moraes nega devolução de passaporte a Bolsonaro para viagem a Israel

O ministro repetiu argumentos usados em decisão de janeiro, quando mandou recolher o passaporte. Na ocasião, Alexandre de Moraes disse que, depois que o golpe de Estado deu errado, "diversos investigados passaram a sair do país, sob as mais variadas justificativas (férias ou descanso) como no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da justiça Anderson Torres".

"O desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, impondo-se a decretação da medida quanto aos investigados referidos, notadamente para resguardar a aplicação da lei penal", escreveu Alexandre de Moraes, em janeiro.

No despacho desta sexta (29), o ministro disse que a medida cautelar [apreensão do passaporte] permanece necessária e adequada, "uma vez que a investigação, inclusive quanto ao requerente, ainda se encontra em andamento. As diligências estão em curso, razão pela qual é absolutamente prematuro remover a restrição imposta ao investigado".

Relações internacionais

O passaporte de Bolsonaro está apreendido pelo menos desde janeiro deste ano. Desde então, os advogados do ex-presidente pedem que o documento seja liberado. No último dia 25 de março, houve novo pedido: Bolsonaro foi convidado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a passar uma semana naquele país, entre 12 e 18 de maio.

Dois dias antes do pedido, o jornal norte-americano The New York Times revelou que Bolsonaro passou dois dias na embaixada da Hungria, em Brasília, em fevereiro, durante o carnaval. O ex-presidente brasileiro já estava sem passaporte e havia acabado de convocar manifestações a favor dele.