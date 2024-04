MP Eleitoral defende cassação de Moro; ministros ainda não votaram

O julgamento está previsto para durar três sessões. Além de hoje (1º), o tribunal reservou os dias 3 e 8 de abril para concluir a análise do caso.

Mesmo que o TRE decida pela cassação, Moro ainda não perderá o cargo. O resultado ainda poderá ser contestado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que tomará a decisão final. O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por exemplo, venceu por 6 votos a 0 no TRE, mas acabou cassado por unanimidade no TSE.

Moro é alvo de duas ações. Uma delas foi movida pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e outra, pela federação formada por PT, PC do B e PV.

Os partidos acusam Moro de abuso de poder econômico nas eleições. Segundo as legendas, ele teve vantagem indevida na disputa pelo Senado por ter feito, nos meses anteriores, uma pré-campanha à Presidência com gastos de mais de R$ 2 milhões, que deu a ele mais visibilidade do que aos concorrentes.

A defesa de Moro criticou os argumentos do PT e o PL. O advogado Gustavo Guedes, que defende o senador, repudiou a alegação dos partidos de que Moro teve benefícios eleitorais com os gastos da pré-campanha.