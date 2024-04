PSDB pode ficar sem vereador em SP pela primeira vez na história do partido

Os agora ex-tucanos entendem que a gestão Nunes é uma continuidade do governo Bruno Covas (PSDB), morto em 2021. O prefeito manteve no segundo escalão do governo secretários e aliados escolhidos por Covas. Para eles, é natural, portanto, apoiar a reeleição de Nunes.

Dos oito representantes, cinco já estão em novos partidos. Eles migraram para partidos de centro e direita —a maioria já formalizou apoio à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com quem a bancada é alinhada.

Veja para onde foram ou vão os vereadores:

Aurélio Nomura: PSD

Beto Social: Podemos

Fábio Riva (líder do governo Nunes na Câmara): MDB

Sandra Santana: MDB

Rute Costa: PL

Gilson Barreto (líder da bancada do PSDB na Câmara e um dos fundadores do partido): ainda não anunciou novo partido

João Jorge (filiado há 32 anos): ainda não anunciou novo partido

Xexéu Trípoli: ainda não anunciou novo partido.

A única possibilidade de o PSDB continuar a ter vereador na capital é se Carlos Bezerra Júnior ficar no partido. Vereador licenciado, ele ocupa o cargo de secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura, mas precisa deixá-lo até sexta para concorrer à reeleição na Câmara. Procurado, Bezerra Júnior não retornou.

A decisão de não apoiar Nunes foi o estopim para uma crise que já se arrasta há meses no PSDB. Os vereadores reclamam da interferência da Executiva nas eleições paulistanas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ex-presidente da legenda e uma das principais lideranças do partido, declarou que a associação de Nunes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não está alinhada com o projeto do partido.