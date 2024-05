Lula cita pauta verde, estabilidade e churrasco e pede investimento japonês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou fontes de energia limpa, estabilidade política e jurídica, além da qualidade da carne bovina e outros atributos do Brasil, para tentar convencer investidores japoneses a trazerem recursos para o Brasil. A declaração ocorreu após o encontro do presidente com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida nesta sexta (3).

O que aconteceu

Lula deu as declarações em pronunciamento ao lado do primeiro-ministro do Japão. O presidente brasileiro se reuniu com Kishida para negociar a elevação dos fluxos de comércio de carne bovina e investimentos, cooperações em iniciativas ambientais, parcerias em transição energética e iniciativas de combate à fome e à pobreza.

Lula pediu que Geraldo Alckmin leve o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, para comer carne em São Paulo. Amanhã, o vice-presidente acompanhará Kishida em várias agendas na capital paulista.