Moraes pede novo exame que mostre se Jefferson precisa continuar tratamento

Exames antigos também apontam que Jefferson faz tratamento para depressão. Segundo os laudos enviados pelos advogados, ele toma remédios controlados para combater a doença e precisa de análises periódicas para análise da evolução do quadro clínico.

Roberto Jefferson está internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio. Parecer da unidade hospitalar afirma que o ex-deputado tem condições de ser tratado fora de lá. O ex-deputado está no local desde junho do ano passado após cair e bater a cabeça na cela onde estava, no presídio de Bangu 8.

A prisão de Jefferson

O ex-deputado foi preso em outubro de 2022 por ofensas a autoridades e ataques às instituições democráticas brasileiras. Ele também responde por atirar e lançar granadas contra agentes da PF que cumpriam mandados de busca na casa dele, em Levy Gasparian (RJ).

Defesa de Jefferson teve várias derrotas judiciais recentes. Além das negativas para revogar a prisão preventiva, Moraes também negou pedidos dos advogados para que o caso tramite na Justiça Federal do DF.