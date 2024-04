Maurício Souza se desculpa por ter votado para recriar DPVAT: 'Me confundi'

O deputado federal Maurício Souza (PL-MG), conhecido como Maurício do Vôlei, pediu desculpa, nesta quarta-feira (10), por ter votado a favor da proposta que recria o DPVAT, seguro para vítimas de acidentes de trânsito.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o bolsonarista diz que se confundiu. "Vocês podem até me julgar pelo meu erro, eu me confundi naquele momento. Mas não podem me condenar pela minha posição, porque sou contra qualquer tipo de imposto".

Maurício ainda disse que não conseguiria dormir se o voto dele tivesse sido decisivo. "Teve 305 votos, para passar precisava de 251. Se o meu voto fosse o 252, eu nem dormiria à noite. Não sei nem o que faria com a minha consciência".