Morre o pai da primeira-dama Janja da Silva, aos 83 anos, em Curitiba

O pai da primeira-dama Janja da Silva, José Clóvis da Silva, morreu ontem (10), aos 83 anos, em Curitiba.

O que aconteceu

Ele já estava internado, mas não foi informada a causa da morte. A informação foi confirmada ao UOL por pessoas próximas à primeira-dama.

De acordo com o Serviço Funerário de Curitiba, ele morreu no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Ele foi velado em Curitiba e cremado e sepultado em Almirante Tamandaré (PR) no início da tarde de hoje.