CNJ afasta juíza Gabriela Hardt e três desembargadores do TRF-4

O CNJ apura se a Lava Jato destinou "valores públicos a interesses privados". Segundo a decisão que afastou Hardt, a juíza burlou regras para que a Petrobras pudesse firmar, em janeiro de 2019, um acordo que destinaria R$ 2,5 bilhões a um fundo que seria administrado pela força-tarefa da Lava Jato.

Os desembargadores do TRF-4 foram afastados por uma decisão do ano passado. Em setembro, quando integravam a 8ª Turma do tribunal, os três declararam a suspeição do juiz Eduardo Appio, que também conduziu ações da Lava Jato. Segundo o presidente do CNJ, os desembargadores desobedeceram o STF (Supremo Tribunal Federal) com essa medida.