'Mal educado', diz Lira após Felipe Neto chamá-lo de 'excrementíssimo'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), rebateu o influenciador digital Felipe Neto após ser chamado ''excrementíssimo'' durante um seminário na Casa.

O que aconteceu

Lira disse que a atitude do influenciador não se tratou de ''liberdade de expressão''. ''Isso é ser mal educado'', escreveu hoje no X. Ele se pronunciou um dia depois de Felipe ser autuado por injúria pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Antes, a assessoria do presidente havia dito que ele não iria se posicionar sobre o ocorrido.

Deputado ainda afirmou que o influenciador usou o termo para ''escrachar e ganhar mídia e likes''. Lira citou a falta de civilidade, respeito e educação de muitos que utilizam as redes sociais. ''Confunde-se liberdade de expressão com o direito a ofender, difamar e injuriar.''