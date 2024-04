Unifesp demite esposa de Weintraub por abandono de cargo e faltas

O UOL entrou em contato com a Unifesp para pedir um posicionamento sobre o desligamento de Daniela, mas não obteve retorno. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria dos Weintraub. O espaço segue aberto para manifestação.

Abraham Weintraub também perdeu cargo

Abraham Weintraub também foi demitido da Unifesp em fevereiro deste ano. Assim como Daniela, o ex-ministro da Educação foi desligado da instituição por abandono de cargo.

Em agosto de 2023, os pagamentos de ambos tinham sido suspensos. Os dois tinham sido alvos de investigação por não comparecerem ao trabalho, não justificarem, mas continuarem recebendo salários.

Abraham era professor de Ciências Contábeis na instituição desde 2014. Weintraub deixou a docência para assumir o Ministério da Educação no governo Jair Bolsonaro em 2019. Ele ficou no cargo até 2020, quando foi demitido e realocado para uma diretoria no Banco Mundial. Posteriormente, rompeu laços com o ex-presidente.

Licença não remunerada. Em uma live no YouTube em agosto de 2023, Weintraub justificou que ele e a esposa haviam solicitado licença da Unifesp quando foram morar fora do país, após ele deixar o cargo de ministro.