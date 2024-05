Câmara de São Paulo deve aprovar privatização da Sabesp nesta quinta-feira

A Câmara Municipal de São Paulo vota nesta quinta (2) a proposta sobre a privatização da Sabesp. O texto autoriza a prefeitura a fazer "ajustes" no contrato com a empresa e altera a lei 14.934, de 2009, que prevê a extinção do contrato em caso de privatização da Sabesp por parte do governo do estado.

A expectativa é que o texto ultrapasse os 28 votos necessários para aprovação.

O que aconteceu

A expectativa na Câmara Municipal é de cenário parecido com o da primeira votação. No dia 17, a proposta teve 36 votos a favor e só 18 contra. Membros da base e da oposição dizem que o placar não deve mudar muito — embora, entre os aliados, ainda haja quem negocie pontos junto ao governo do estado.