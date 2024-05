Rodrigo Amorim é o 1º condenado por violência política de gênero no Brasil

Disputa judicial

Vereadora expôs ameaças de morte nas redes sociais em junho de 2022. As ameaças teriam sido enviadas pelo e-mail institucional do deputado.

É inadmissível novamente uma ameaça de morte. E, dessa vez, do e-mail oficial do gabinete do deputado Rodrigo Amorim. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Quem escreveu esse e-mail é para estar preso. Isso é um atentado ao meu corpo e à democracia brasileira. É preciso que a justiça seja feita urgente. Porque eu, travesti eleita democraticamente pelo povo dentro dos marcos da democracia brasileira, não vou tolerar mais essa violência . Benny Briolly

Benny publicou print do e-mail com as ameaças. No vídeo, é possível ver o endereço do email institucional de Amorim na Alerj. No texto, além de diversos ataques racistas e transfóbicos, há várias ameaças de morte. "Se você não desistir do processo contra mim vou fechar essa sua boca podre para sempre", diz um dos trechos da mensagem. Em outro, o autor diz já estar "contando as balas".

Histórico do parlamentar

O deputado estadual Rodrigo Amorim ficou conhecido por quebrar uma placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco durante a campanha eleitoral de 2018. Ele estava ao lado de Daniel Silveira, então candidato a deputado federal.