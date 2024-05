PGR: Marielle era obstáculo para irmãos Brazão, e assassinato seria exemplo

Segundo a PGR, os irmãos operavam com facilidade na política do Rio de Janeiro. Ambos atuavam para formar alianças com diferentes grupos de milícias que no Rio de Janeiro, notadamente nas regiões de Oswaldo Cruz, Rio das Pedras e Jacarepaguá.

Tudo mudou com a chegada de Marielle. Segundo a PGR, antes os irmãos Brazão já tinham oposição do então deputado Marcelo Freixo e do PSOL, mas devido à projeção nacional do político, nenhuma reação "violenta" foi pensada. Até Marielle iniciar sua atuação na Câmara.

Foram nas divergências sobre as políticas urbanísticas e habitacionais que os irmãos Brazão perceberam a necessidade de executar a vereadora. Se antes João Francisco (nome de Chiquinho Brazão) aprovava sem dificuldades as suas pautas de interesse, a chegada de Marielle mudou radicalmente esse quadro"

denúncia da PGR, assinada pelo subprocurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand Filho

Histórico com PSOL

Segundo a PGR, os irmãos Brazão já estavam incomodados com a oposição do PSOL e de Freixo. A PF cita o relatório final da CPI das Milícias, presidida por Freixo em 2008, em que os irmãos foram apontados como beneficiários do "curral eleitoral" formado pela milícia de Oswaldo Cruz; e também o fato de o PSOL questionar a eleição de Domingos Brazão para a presidência do TCU do Rio de Janeiro.

A PGR diz ainda que os irmãos Brazão chegaram a infiltrar um miliciano no PSOL em 2016. Laerte Silva de Lima tinha a missão de obter informações sobre a atuação dos integrantes do partido. Foi ele, inclusive, quem repassou parte da rotina de Marielle para os executores do crime, anos depois.