AGU pede para Tik Tok, X e Kwai removerem fake news sobre doações ao RS

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu nesta quarta-feira (15) que as redes sociais TikTok, X (antigo Twitter) e Kwai removam, em no máximo 24 horas, postagens que alegam que o governo estaria reembalando doações privadas para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul com o selo do governo federal.

O que aconteceu

A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, braço da AGU criado para combater fake news, alega que as postagens nas redes já foram desmentidas por agências de checagem e pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social. As publicações, que utilizam fotos de doações oficiais de cestas básicas aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, circulam nas três redes sociais e, segundo a AGU, podem prejudicar as ações de apoio ao estado.

A demanda da AGU é extrajudicial. Isso quer dizer que as plataformas não são obrigadas a atender o pedido.