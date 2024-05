Reinaldo: Fala de Leite não é um deslize, é uma visão de mundo

Ele deu uma entrevista de 20 minutos em que não listou uma única medida dele, um número da atuação do estado. Ele mete o coletinho laranja mesmo quando não corre risco algum, na linha 'estou aqui esperando as coisas acontecerem', na cobrança do governo federal. É muito parco e econômico em admitir que o governo federal está fazendo um trabalho gigantesco no Rio Grande do Sul. Ele não deixa clara com a devida ênfase a ajuda que está recebendo. E, claro, está preocupado com a sua base política ultraconservadora do Rio Grande do Sul. Embora tenha recebido apoio dos progressistas contra aquele que consideravam um mal maior [nas eleições de 2022], sua base maior é bolsonarista. Ele tem visão de mundo de direita, mas tem que tomar cuidado quando dá um surto de ultraliberalismo. Isso não é um deslize, isso é uma tese: quando o estado intervém pra ajudar em situações assim, na verdade, retarda a volta à normalidade, porque você desestimula os agentes econômicos e empreendedores a agir por conta própria pra retomar a normalidade do abastecimento. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Ele não se deu conta de que aquilo que ele realmente pensa estava sendo dito ali. E aquilo que ele pensa, nesse particular, é muito ruim. De que comércio ele está falando? O que ele quer? Ele é literal: as doações que vêm de fora criam constrangimento e impedimentos para o comércio local. Que comércio local? Há cidades que o comércio local está debaixo d'água. Estudo de quê? Em que a ajuda ao pequeno comerciante tem a ver com as doações? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Ministro extraordinário para a reconstrução

Reinaldo Azevedo comentou as críticas à nomeação do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), o deputado gaúcho Paulo Pimenta, como ministro extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Segundo Reinaldo, a escolha de Pimenta, tido como possível candidato em 2026, só é um problema a partir do momento em que se demoniza o PT e a política.

Parte do princípio de que o [Eduardo] Leite não é político nem tem interesse político nenhum. É isso? Por que não pode ser o Pimenta? Primeiro, que ninguém vai tirar a autoridade do governador. A autoridade federal é alguém que está dialogando diretamente com o presidente, porque são muitos ministérios envolvidos. Mas, aí diz: 'Não pode ser o Pimenta, porque ele é gaúcho e tem interesses políticos. O Leite não tem interesses políticos? Essa resposta sobre o comércio não é uma resposta que está dando à base política dele? Reinaldo Azevedo, colunista do UOL