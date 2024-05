Fux anuncia por engano doação de R$ 2,2 bi do fundo eleitoral para o RS

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), anunciou por engano durante a sessão plenária desta quinta-feira (16) uma suposta doação de R$ 2,2 bilhões do fundo eleitoral para os atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul que teria sido divulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele acabou se corrigindo depois, mas sem esclarecer qual anúncio ele teria visto. Por enquanto, o Congresso não fez nenhum anúncio oficial sobre esse tema.

O que aconteceu

Ministro elogiou o Congresso durante sessão que debatia mudanças na Lei de Improbidade Administrativa. Fux interrompeu o voto do ministro Alexandre de Moraes no momento em que ele discutia a possibilidade de enquadrar como improbidade administrativa os desvios cometidos no âmbito dos partidos políticos e suas fundações partidárias.

Fux interrompeu Moraes durante fala sobre fundo de campanhas. Moraes discorria sobre o recurso público que abastece os caixas das siglas e de suas fundações, que inclui o fundo de financiamento de campanhas eleitorais que neste ano terá o valor de R$ 6,5 bilhões segundo Moraes.