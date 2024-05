Governo vai liberar R$ 192 mi do Fundo dos Municípios para cidades do RS

Suspensão da dívida do RS

Nesta semana, Lula sancionou a lei que adia por três anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União. A medida foi aprovada pelo Congresso Nacional para ajudar a reconstrução do estado após as chuvas.

No total, a medida libera R$ 23 bilhões do cofre gaúcho. A suspensão das parcelas dará ao governo estadual R$ 11 bilhões para reconstruir o Rio Grande do Sul. Com a isenção dos juros, são mais R$ 12 bilhões.

O dinheiro deverá ser aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocada pelas chuvas. Mais de 2,2 milhões de pessoas foram afetadas e 154 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil.