Avião da FAB transporta 20 toneladas de ração para cães e gatos no RS

Um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou neste sábado (18) transportando com 20 toneladas de ração para animais atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A aeronave saiu de Brasília com alimentos para animais que estão em abrigos. O avião deixou a base área de Brasília por volta das 11h30. A previsão era de 2h de voo até a base aérea de Canoas. O avião é um KC-390 Millennium, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte, do Esquadrão Gordo da FAB.

O voo foi destinado a transportar materiais para dar apoio ao animais atingidos nas inundações. Além dos alimentos, camas, roupas de frio, cobertores e potes para ração, entre outros itens também foram levados para os animais em abrigos.