Tragédia no RS vira mote para cobrar 'agenda verde' do Congresso

Roze Dalpiaz, 61 anos, considera a mudança de mentalidade necessária, mas não acredita que vá ocorrer. Técnica em enfermagem, ela faz um paralelo com a Covid-19. Mesmo salvando vidas, o SUS não melhorou sua reputação e nem ganhou reconhecimento com a população.

A técnica em enfermagem considera que as cheias passarão e a população do Rio Grande do Sul deixará cair no esquecimento. No restante do Brasil o fenômeno se repetirá com mais força e o resultado será zero pressão sobre políticos. "Não vejo essa mudança nem transformação das pessoas ficando mais conscientes."

Mateus Cigerza, 23 anos, acredita que o dinheiro fala mais alto no Congresso e na sociedade. Ele avalia que na hora de votar as pessoas têm como prioridade a melhora da economia porque querem viver com mais conforto.

Gerente de um café, ele defende a mudança de mentalidade, mas não vê isto acontecendo. Por este motivo, o político que falar de causa ambiental receberá menos do que aquele que fala em aumento de renda na avaliação de Mateus.

Mateus acredita que o dinheiro continuará falando mais alto que a questão ambiental Imagem: Felipe Pereira/UOL

Centrão não espera mudanças

Caciques do centrão disseram ao UOL que não deve haver perda de poder dos ruralistas. Eles consideram que a enchente não tem capacidade de mudar a cabeça do eleitor e o agro continuará com força para impor sua agenda.