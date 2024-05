RS recebe estrutura de refugiados da ONU para atender vítimas de inundações

O que diz o governo

Definição sobre o destino das estruturas está em curso, diz vice-governador. "As estruturas poderão compor unidades habitacionais conforme a demanda", afirma Gabriel Souza (MDB),"sem confirmar se as casas farão parte das "cidades provisórias" anunciadas pelo governo. Segundo ele, a experiência da Acnur será "incorporada ao processo do estado, desde a concepção de medidas para a população desabrigada até a gestão de espaços de acolhimento".

"Vivemos fase de assistência humanitária", afirma Souza. A presença de instituições como a ONU é importante nesta etapa porque elas ajudam no planejamento e na execução de ações em apoio aos gaúchos com agilidade e eficiência. Em especial, na garantia do acesso a serviços básicos como educação, saúde e moradia.

Manuais da ONU são usados como referência para as "cidades provisórias", de acordo com o vice-governador. A participação da ONU também foi anunciada pelo governador Eduardo Leite (PSDB) durante a divulgação do plano de reconstrução do estado, o Plano Rio Grande.

O objetivo é reunir o conhecimento adquirido por essas instituições com experiência em desastres. Essas parcerias podem resultar em planos mais robustos de restabelecimento e reconstrução.

Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

Equipes da ONU em abrigos gaúchos

Equipes da ONU visitam abrigos. Thaís conversou com o UOL durante um deslocamento entre abrigos na cidade de São Leopoldo, uma das mais atingidas pelas chuvas. Somente na terça-feira (21), os membros da Acnur visitaram dois abrigos na cidade gaúcha.