Eduardo Bolsonaro reage a fala de Moraes e sugere que ele está 'preso'

Em resposta a uma fala do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse no X (antigo Twitter) que as ações do ministro o levaram a viver hoje sem liberdade, tão preso quantos os participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro.

O que aconteceu

"Você sai às ruas tranquilo?", diz deputado. Eduardo Bolsonaro questionou a liberdade do ministro, sugerindo que ele não consegue sair de casa, assim como os presos de 8 de janeiro.