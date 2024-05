Brazão procurou Paes, presidente da Alerj e Cunha antes de prisão, diz PF

Na véspera da prisão, Brazão organizou almoço com ex-assessor e advogado. De acordo com os investigadores, no restaurante Casanova, em Niterói (RJ), ele se reuniu com seu ex-assessor Robson Calixto, também suspeito de envolvimento no assassinato. Ele teria intermediado o contato da família Brazão com milicianos de Rio das Pedras. Outros presentes eram o advogado e procurador da Alerj Rodrigo Lopes Lourenço e um interlocutor identificado pela PF somente como "Kelvin".

Mensagens por celular. Foi nesse encontro que Brazão, um dos mais poderosos nomes da política fluminense, disparou as mensagens para alguns dos mais importantes políticos do estado. O episódio, revelado pela primeira vez neste relatório da PF, ilustra o momento vivido pelo chefe do clã, que está preso desde 24 de março.

PF relatou dificuldade em recuperar conteúdo do celular do conselheiro. As tentativas de contato com diferentes políticos foram algumas das poucas mensagens que os investigadores conseguiram recuperar do aparelho.

Os Brazão negam autoria do crime. Domingos Brazão e seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, que também está preso, negam participação nos assassinatos.